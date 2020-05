Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe durchwühlen Autos

Kierspe (ots)

Am Wochenende wurden mehrere Fahrzeuge in Kierspe durchwühlt.

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen am Wagnerweg in einen gelben BMW X2 xDrive eingedrungen. Es wurden eine Sonnen- und eine Gleitsichtbrille gestohlen. Aus einem an der Luiseneiche geparkten blauen Opel Corsa wurden zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag 18 Uhr, zwei auf dem Rücksitz liegende JBL-Lautsprecher gestohlen. Am Hammerkamp öffneten Unbekannte am Freitag zwischen 4 und 9 Uhr das halb offen stehende Garagentor und schlugen die Heckscheibe eines Pkws ein. So gelangten der oder die Täter in das Fahrzeug und entwendeten eine Geldbörse mitsamt Papieren. In der Nacht zum Freitag drangen Unbekannte am Haunerbusch in ein in einer Garage geparkten Pkw ein und nahmen Papiere (Führerschein, Ausweise etc.) an sich. Die Polizei

