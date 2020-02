Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Runen, Hakenkreuz und Parolen gesprüht - Unfallflucht in Haiger - Autos geknackt und beschädigt - Vandalen am Bahnhof - Einbrecher unterwegs -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Unfallflucht am Roller -

Nach einem Parkplatzrempler am Roller-Markt in der Bahnhofstraße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Freitag (14.02.2020), zwischen 10.45 Uhr und 11.10 Uhr stand dort ein schwarzer Citroen DS 3. Beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige die Fahrertür und ließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Auto aufgebrochen -

Mit einer Handtasche aus einem silberfarbenen BMW suchten Diebe in der Bahnhofstraße das Weite. Am Samstag (15.02.2020), zwischen 20.20 Uhr und 21.55 Uhr parkte der 3-er in Höhe der Hausnummer 33. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und griffen sich die Handtasche. Welche Wertsachen den Dieben genau in die Hände fielen, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine neue Scheibe wird etwa 400 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Runen, Hakenkreuz und "ACAB" gesprüht -

In der Nacht von Freitag (14.02.2020) auf Samstag (15.02.2020) schmierten Unbekannte in Eibelshausen Nazisymbole und Slogans. In der Laaspher Straße brachten sie an einer Haltestelle Runen auf. In der Hauptstraße schmierten die Unbekannten ein Hakenkreuz, die Ziffern "88" und "666", eine Rune und "Fuck the System" auf einen Asia-Imbiss auf. Auf einen Stromkasten sowie auf Garagentore in der Hohen Straße sprühten sie Runen und "ACAB". Ein Traffohäuschen in der Bergstraße ziert ebenfalls eine Zahlenkombination und eine Rune - auf einer Hausfassade hinterließen sie den Slogan "Wir gegen die". Derselbe Slogan sowie eine Rune "verziert" eine Grundstücksmauer in der Baumgartenstraße. Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Eibelshausen beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Breitscheid-Gusternhain: Scheibe eingeworfen -

Einen Schaden von rund 300 Euro ließen Unbekannte an einem blauen VW Caddy zurück. Der Wagen parkte im Wiesenweg. Dort schleuderten die Täter einen Stein in die Scheibe der Hecktür. Wann genau die Scheibe beschädigt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Festgestellt wurde der Schaden am Sonntagnachmittag (16.02.2020), gegen 16.30 Uhr. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Jugendliche Vandalen am Bahnhof -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Jugendliche am Wochenende am Wartehäuschen des Aßlarer Bahnhofs aus. Zeugen beobachteten die vier bis fünf jungen Menschen, die mehrfach gegen eine Scheibe des Häuschens traten, bis diese zerbarst. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife hatten sich die Vandalen bereits aus dem Staub gemacht. Zeugen, die die Täter am Samstagabend (15.02.2020), gegen 21.30 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu der Gruppe machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Atzbach: Einbrecher scheitern -

Auf Wertsachen aus zwei Häusern in der Straße "Am Flurscheid" hatten es Einbrecher am Samstag (15.02.2020) abgesehen. Zwischen 16.30 Uhr und 21.45 Uhr scheiterten die Täter bei den Versuchen ein Fenster sowie eine Terrassentür aufzubrechen. Sie ließen Schäden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro zurück, drangen jedoch nicht in die Häuser ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Straße "Am Flurscheid" Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Ibiza beschädigt -

Einen Schaden von rund 3.000 Euro ließen Unbekannte an einem grauen Seat zurück. Sie beschädigten die Front- und Heckscheibe, beide Außenspiegel und ritzten mit einem spitzen Gegenstand ein Penissymbol in die Motorhaube des Ibizas. Zudem rissen sie beiden Kennzeichen vom Fahrzeug. Der Wagen parkte in der Dammstraße auf dem Schotterparkplatz unterhalb des Rewe-Marktes. Derzeit ist nicht bekannt, wann sich die Vandalen an dem Seat vergriffen. Gemeldet wurden die Beschädigungen am Sonntagabend (16.02.2020), gegen 20.20 Uhr. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Einbrecher suchen das Weite -

Am Samstagabend (15.02.2020) überraschten Anwohner des Laufdorfer Weges einen Einbrecher. Durch Hebelgeräusche machte der Unbekannte gegen 20.05 Uhr auf sich aufmerksam. Als er im Garten eines Einfamilienhauses entdeckt wurde, nahm er sofort Reißaus. Eine genaue Beschreibung ist den Zeugen nicht möglich. Sie beschreiben den Dieb als drahtige, dunkel gekleidete Person. Hinweise zu dem Unbekannten oder zu einer Person die zur Tatzeit in diesem Zusammenhang im Laufdorfer Weg auffiel, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Mit Bargeld und Schmuck geflohen -

Im Zeitraum von Donnerstag (13.02.2020) bis zum Sonntagnachmittag (16.02.2020) stiegen Diebe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Pfingstwäldchen" ein. Über die Terrassentür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchwühlten mehrere Zimmer. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen Schmuck und Bargeld. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell