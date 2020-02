Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 39-Jähriger verstirbt nach Frontalzusammenstoß bei Leun

Dillenburg (ots)

Leun: 39-Jähriger verstirbt nach Frontalzusammenstoß

Heute Morgen (17.02.2020) stießen auf der Landstraße zwischen Burgsolms und Leun ein Rettungswagen und ein Pkw frontal zusammen. Vier Personen erlitten Verletzungen - ein Insasse des Pkw verstarb an der Unfallstelle.

Gegen 07.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu diesem Zusammenstoß aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Rettungswagen in Richtung Leun, der Pkw kam ihm entgegen. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet der Skoda in den Gegenverkehr, wo die Fahrzeuge frontal zusammenprallten.

Die beiden 53 und 23 Jahre alten Insassen im Rettungswagen, die nicht in einen Rettungseinsatz eingebunden waren, erlitten leichte Verletzungen. Die 43-jährige Fahrerin im Skoda und ein zehnjähriger Mitfahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Zwei Rettungshubschrauber flogen die Unfallfahrerin und das Kind in eine Marburger Klinik. Ihr Beifahrer erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr musste den Beifahrer und den Jungen aus dem Auto befreien. Die Insassen des Rettungswagens wurden leichtverletzt ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert.

Die Erstversorgungen übernahmen Notärzte sowie Rettungswagenbesatzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist ein Unfallsachverständiger damit beauftragt, die genauen Umstände der Kollision zu ermitteln.

Die Landstraße zwischen Burgsolms und Leun war bis 11.15 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

