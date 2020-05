Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Faustschlag in einer Bar

Rollerdiebe festgenommen

Drei Autos in der Frankenstraße geknackt

Lüdenscheid (ots)

In einer Bar an der Knapper Straße gerieten Samstagabend mehrere Gäste aneinander. Nach zunächst verbalem Streit soll ein Mann aus Lüdenscheid (33) einem 62-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer aus Lüdenscheid kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Den alkoholisierten Aggressor erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Warum es zum Streit kam, ist bisher nicht geklärt.

Polizeibeamte konnten am späten Freitagabend zwei Rollerdiebe festnehmen. An der Berliner Straße klauten sie eine 125er und schoben sie in den angrenzenden Park. Am Ententeich knackten sie das Lenkradschloss und versuchten ihre Beute zu starten. Aufmerksame Zeugen bekamen dies mit und riefen die Polizei. Die Beamten konnten die zwischenzeitlich geflüchteten Männer aus Lüdenscheid (15 und 19) antreffen und festnehmen. Sie müssen sich wegen besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

In derselben Nacht kam es auch am Tulpenweg ebenfalls zu einem versuchten Rollerdiebstahl. Der beschädigte Roller lag beschädigt in Tatortnähe. Unbekannte hatten das Lenkradschloss geknackt. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Ob der zweite Fall auch auf das Konto des Duos geht, wird jetzt geprüft.

Diebe knackten in der Nacht auf Samstag an der Frankenstraße drei Fahrzeuge. Sie schlugen die Scheibe eines Mercedes PKW ein und bauten das Lenkrad samt Airbag aus. An einem 5er BMW gingen die Diebe noch rabiater vor. Sie hebelten die Seitentür auf und durchsuchten den Innenraum. Sie entwendeten Bargeld. Auch bei einem weiteren Mercedes der E-Klasse ging ein Fenster zu Bruch. Hier machten die Täter jedoch keine Beute.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

