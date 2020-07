Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Paletten fangen Feuer

Rund 20.000 Euro Schaden entstanden am Mittwoch bei einem Brand in Rottenacker.

Gegen 18.45 Uhr brannte es bei einer Firma in der Riedstraße. Aus noch ungeklärter Ursache fingen dort an einem Gebäude stehende Paletten an zu brennen. Auf den Paletten waren Fliesen gelagert. Die Feuerwehr kam schnell und hatte den Brand in wenigen Minuten gelöscht. So verhinderte sie ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf das Gebäude. Die Polizei aus Munderkingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Brandursache ist noch unklar, der Schaden beträgt rund 20.000 Euro.

