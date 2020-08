POL-OG: Rastatt - Bargeld geraubt

Polizeipräsidium Offenburg

Die Hintergründe eines mutmaßlichen Raubes im Bereich Rödernweg beschäftigt nun die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt. Gegen 21:30 Uhr soll ein 19-Jähriger am Mittwochabend zu Fuß in der Nähe einer dortigen Tankstelle unterwegs gewesen sein, als sich von hinten schnellen Schrittes ein Unbekannter näherte. Dieser soll von dem Heranwachsenden die Herausgabe dessen Rucksacks gefordert haben und ihm, als er sich weigerte, ins Gesicht geschlagen haben. Aus dem Rucksack entnahm der Tatverdächtige im Anschluss Bargeld und entfernte sich. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich unter der Hinweisnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

