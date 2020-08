Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A 5 - Kantholz auf der Autobahn, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Appenweier (ots)

Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro und zwei beschädigte Felgen sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen. Ein 65 Jahre alter Corvette-Lenker war gegen 10:40 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als er beim Spurwechsel im Bereich der Raststätte Renchtal-Ost ein auf der Autobahn liegendes Stück Kantholz überfuhr. Der 65-Jährige konnte zwar weiterfahren, das Schadensbild am Wagen zeigte sich dann aber an seinem Zielort. Wie das hölzerne Hindernis auf die Fahrbahn der Autobahn gelangte, ist bisweilen unklar und Teil der Ermittlungen. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Laut eines Zeugenhinweises sei ein orangefarbener Lastwagen mit offener Ladefläche, wenige Hundert Meter von der Unfallstelle entfernt, auf dem Seitenstreifen gestanden. Ob er mit dem Schadensereignis im Zusammenhang steht, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise zu diesem orangefarbenen Lastwagen oder zur Herkunft des Kantholzes geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 an die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl.

/jh

