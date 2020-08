Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrerin und Fahrzeughalter erwarten Anzeigen

Offenburg (ots)

Nach einer Kontrolle in der Nacht auf Mittwoch in der Hauptstraße muss sich nicht nur eine ertappte 22-Jährige Autofahrerin wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, der 27 Jahre alte Halter des BMW gelangt überdies zur Anzeige, weil er der jungen Frau die Fahrt ermöglichte beziehungsweise dieselbe zugelassen hatte. Die 22-Jährige wurde gegen 0:30 Uhr in eine errichtete Kontrollstelle unweit des 'Stadtbuckels' eingewiesen. Im Zuge der erfolgten Überprüfung stellten die Beamten des Polizeireviers Offenburg schließlich fest, dass die BMW-Lenkerin nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte, sondern zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

