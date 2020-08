Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Mit Tierabwehrspray attackiert, NACHTRAGSMELDUNG

Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Durch die bisher geführten Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Polizeipostens Iffezheim wurde bekannt, dass die Frau bereits gegen 16.15 Uhr offenbar grundlos einen weiteren Mann mit dem Tierabwehrspray besprüht haben soll. Das bislang unbekannte Opfer war von schmaler Statur, etwa 170 bis 175 cm groß, trug eine lange Hose und ein kariertes Hemd. Der unbekannte Mann, sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Iffezheim unter der Telefonnummer 07229 2273 zu melden.

/ph/rs

Ursprüngliche Nachricht vom Mittwoch, 12. August 2020, 14:50 Uhr

Iffezheim - Mit Tierabwehrspray attackiert

Die Hintergründe, warum ein Mann am Dienstagabend im Bereich der Hügelsheimer Straße mit einem Tierabwehrspray angegriffen wurde, sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach deren jetzigen Stand, war ein 54 Jahre alter Mann gegen 20:50 Uhr zu Fuß von der Bushaltestelle "Rennbahnstraße" kommend, über einen dortigen Fußweg, in Richtung des Parkplatzes hinter der Festhalle unterwegs. Auf dem Parkplatz angekommen, sprach ihn offenbar eine 35 Jahre alte Frau an. Da er nicht verstand, was sie von ihm wollte, bat er ihr seinen Schilderungen zu Folge einen zuvor am Wegesrand aufgehobenen Apfel an. Unvermittelt soll die Mittdreißigerin ihm daraufhin Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht haben. Kurze Zeit später konnte die Tatverdächtige durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Rastatt in der Nähe angetroffen werden. Sie zeigte sich jedoch wenig kooperativ und erklärte sich bislang nicht zu den Hintergründen des Vorfalles. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

/rs

