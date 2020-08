Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf, L 78b - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Rastatt, Wintersdorf (ots)

Einem 51 Jahre alten Autofahrer stehen nach einer mutmaßlichen Drogenfahrt am frühen Dienstagabend Ermittlungen wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ins Haus. Der Citroen-Lenker soll laut Schilderung von Zeugen kurz vor 17:30 Uhr Schlangenlinien fahrend unterwegs gewesen sein. Hierbei sei er auf der L 78b von Frankreich kommend in Richtung Rastatt mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten, sodass zumindest ein anderer Verkehrsteilnehmer ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten den 51-Jährigen in der Beinheimer Straße einer Kontrolle unterziehen und stellten anhand eines Drogentests fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben dürfte. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern, insbesondere dem Fahrzeuglenker, der dem Citroen-Fahrer ausweichen musste. Mögliche Zeugen oder gefährdete Personen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell