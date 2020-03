Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto landet auf dem Dach - Hoher Sachschaden nach Alleinunfall

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Unfall mit mindestens 7500 Euro Sachschaden ist es am Montagabend, 23. März 2020, in Gelsenkirchen-Feldmark gekommen. Gegen 22 Uhr verlor ein 37-jähriger Essener auf dem Parkplatz der Trabrennbahn an der Nienhausenstraße die Kontrolle über seinen VW Golf. Der Wagen prallte gegen einen Baum und blieb anschließend auf dem Dach liegen, der Fahrer blieb unverletzt.

Polizeibeamte stellten den Wagen als Beweismittel sicher und erstatteten Strafanzeige.

