Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 21-Jähriger fährt betrunken sein Moped zu Schrott

Gelsenkirchen (ots)

Stark schwankend haben Polizeibeamte heute Morgen, 24. März 2020, einen 21 Jahre alten Gladbecker auf der Sperberstraße in Buer angetroffen. Als die Beamten ihn gegen 1.50 Uhr ansprachen, gab er sofort zu, zwei Stunden zuvor mit seinem Moped auf der Feldhauser Straße gestürzt zu sein. Da er über Schmerzen klagte, riefen die Beamten einen Rettungswagen, der den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Aufgrund der Annahme, dass der junge Mann alkoholisiert sei, führten die Beamten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Weiterhin gab der Mann zu, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen und das Kleinkraftrad auch nicht versichert zu haben. Die Beamten stellten das stark beschädigte Zweirad sicher, ordneten eine Blutprobe bei dem Gladbecker an und fertigten eine Strafanzeige.

