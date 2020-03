Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gartmannshof in Erle entstand am Freitagabend, 20.März, ein Gesamtschaden von fast 13000 Euro. Eine 37-jährige Seat-Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Zudem verblieb ihr Führerschein bei der Polizei. Gegen 21.30 Uhr beschädigte die Gelsenkirchenerin dort ein abgestelltes Auto. Anschließend flüchtete sie. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen die Flüchtige kurze Zeit später an und nahmen sie mit zur Wache.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell