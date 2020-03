Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Weitere Zeugen gesucht- Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit und Gefährdung gestoppt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 18. März 2020, ist einer Streifenwagenbesatzung gegen 17.10 Uhr auf der Giebelstraße in Höhe der Autobahnbrücke A2 ein weißer Gelsenkirchener Pkw mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen gekommen. Als die Beamten wendeten und nun mit eingeschaltetem Blaulicht dem Fahrzeugführer folgten, beschleunigte dieser seinen Wagen und fuhr weiter in Richtung Schaffrathstraße. Im Kreuzungsbereich Giebelstraße Ecke Schaffrathstraße bog der BMW-Fahrer mit ungeminderter Geschwindigkeit links in die Schaffrathstraße ein. Erst im Plaggenweg konnte der Mann von den Beamten gestoppt und kontrolliert werden.

Über die gesamte Fahrtstrecke musste mindestens ein entgegenkommender Pkw-Fahrer dem Raser ausweichen, um einen möglichen Zusammenstoß zu vermeiden. Jetzt sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die selbst gefährdet wurden oder Angaben zum Vorfall machen können. Sachdienliche Angaben bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 -6251 oder an die Leitstelle unter -2160.

Gegen den BMW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

