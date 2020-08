Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, B 500 - Motorradfahrer schwer verletzt - Bundesstraße während Hubschraubereinsatz gesperrt

Bühl (ots)

Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer hat am späten Mittwochvormittag nach einem Sturz auf der B 500 schwere Verletzungen erlitten und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Offenburger Klinikum geflogen werden. Der Biker war kurz vor 12 Uhr als letzter einer Dreiergruppe von Unterstmatt kommend in Richtung Mummelsee unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seine Ducati verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach bisherigen Feststellungen dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache in Betracht kommen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Bundesstraße musste während des Hubschraubereinsatzes gesperrt werden.

/wo

