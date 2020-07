Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Dienstag, 28.07.20, gegen 23.45 Uhr, bei den "Wiesionen" am Wiese-Ufer zugetragen hat, werden Zeugen gesucht. Hier sollen mehrere Personen in Streit geraten sein, wobei zwei Männer im Alter von 26 und 43 Jahren leicht verletzt wurden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei sollen sich mehrere Männer entfernt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen, welche den Streit wahrgenommen hatten.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell