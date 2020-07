Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 80-Jährige beschädigt beim Ausparken 4 Fahrzeuge - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldungen) -

Emmendingen: Ausparken mit Folgen

Am Dienstagmittag kam es auf einem Parkplatzgelände an der Milchhofstraße zu einem außergewöhnlichen Unfall. Eine 80-jährige Fahrzeugführerin parkte mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke aus und beschädigte hier bei diversen Rangiervorgängen insgesamt vier weitere Fahrzeuge. Der hierdurch an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt über 20.000 Euro.

td/ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Thomas Spisla

Telefon: 0761 / 882 1015

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell