Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Mülltonnen durch unbekannte Täter angezündet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Mehrere Mülltonnen angezündet haben Unbekannte in der Nacht von Montag, 27.07.2020, auf Dienstag in Freiburg. Zeugen hatten um circa 3.15 Uhr die Polizei verständigt. Die Feuerwehr musste in der Feldbergstraße insgesamt vier Mülltonnen löschen. Gegen 4 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Brand eines Müllcontainers bei der Staudinger Gesamtschule gemeldet. Auch hier musste die Feuerwehr anrücken. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 12056-0 (tagsüber) oder rund um die Uhr unter 0761 882-4421 zu melden.

oec

