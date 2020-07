Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen: Denzlingen-Waldkirch-Buchholz: Fahrraddiebe flüchten, Polizei sucht Eigentümer

Freiburg (ots)

Als eine Polizeistreife drei junge Männer kontrollieren wollte, die sich am Dienstagmorgen um 02.00 Uhr auf einem Obststück am Anfang der Schwarzwaldstraße in Buchholz aufhielten, flüchteten zwei unvermittelt. Der dritte verstrickte sich über die Eigentumsverhältnisse der Fahrräder dann in erhebliche Widersprüche. Wie es aussieht, handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht um ihre eigenen Räder, sondern um "günstige Heimfahrgelegenheiten". Die Polizei hat nun drei Ermittlungsverfahren wegen unbefugter Ingebrauchnahme, bzw. Diebstahl eingeleitet und ist auf der Suche nach den wahren Eigentümern. Es handelt sich um zwei Mountainbikes der Marke McKenzie und Zündapp, sowie ein Hercules-Damenrad. Anhand dieses Beispiels zeigt es sich, dass es wichtig ist, die Eckdaten seines Fahrrades bereitzuhalten und im Fall eines Diebstahls diesen auch zeitnah bei der Polizei anzuzeigen. Möglicherweise standen die drei Fahrräder zuvor im Bereich Denzlingen, wo die drei nach eigenen Angaben eine Party besucht hatten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0.

