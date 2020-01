Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall bei Baumfällarbeiten

Fulda (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 07.01.20, gg. 15.25 Uhr Unfallort: Gemarkung 36115 Ehrenberg-Thaiden

Der Unfall ereignete sich im Zuge von Baumfällarbeiten in einem Privatwald, ca. 400 Meter vom Friedhof Thaiden entfernt. Der Grundstücksbesitzer wurde nach ersten vorläufigen Erkenntnissen von einem herabfallenden Ast verletzt, der ihm auf den Kopf gefallen war. Bei dem Mann handelt es sich um einen 64-jährigen aus der Großgemeinde Ehrenberg. Eine weitere männliche Person war zugegen, die den Notruf absetzte. Vor Ort waren insgesamt 54 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Ehrenberg, ein RTW und NAW sowie die Bergwacht der Wasserkuppe, die die aufwendige Bergung in dem schwierigen Terrain vornahmen. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Fulda verbracht.

(Berichterstatter: Schmitt, POK - PSt. Hilders)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 /105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell