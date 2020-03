Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (125/2020) Einbruch in Juweliergeschäft in der Göttinger Innenstadt - Couragierte Zeugen überwältigen 22-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße Freitag, 27. März 2020, gegen 21.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Mit einem ca. 30 Kilo schweren Bauzaunbetonfuß hat ein 22 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Northeim nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen am Freitagabend (27.03.20) gegen 21.40 Uhr die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Weender Straße eingeworfen und sich anschließend an der Auslage bedient. Die Beute, eine größere Menge hochwertigen Schmucks sowie Armbanduhren mit einem geschätzten Gesamtwert von vermutlich rund 100.000 Euro, verstaute er in einem großen Sack.

Durch das von ihm beim Einschlagen der Verglasung verursachte laute Klirren, wurden jedoch unabhängig voneinander mehrere Anwohner und auch Passanten auf das laufende Tatgeschehen aufmerksam. Noch während der mutmaßliche Einbrecher damit beschäftigt war, weiter in die Auslage zu greifen, liefen einige der Zeugen aus dem Haus und auf die Straße bzw. aus anderen Richtungen zum Tatort. Gemeinsam konnten mehrere Männer den 22-Jährigen schließlich zu Boden ringen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fixieren. Nach den bislang vorliegenden Informationen wurde keiner der Zeugen dabei verletzt.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Einbrecher mit zur Polizeidienststelle. Er stand zur Tatzeit vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Festgenommene aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Der 22-Jährige ist bereits polizeilich bekannt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell