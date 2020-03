Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (124/2020) Unfallflucht in Bilshausen - BMW im Vorbeifahren gestreift und abgehauen

Göttingen (ots)

Bilshausen, Hauptstraße Nacht zum 23. März 2020

BILSHAUSEN (jk) - In Bilshausen (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zum letzten Montag (23.03.20) ein auf der Hauptstraße geparkter BMW von einem Fahrzeug im Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt worden. Der Fahrer (bzw. die Fahrerin) fuhr anschließend einfach weiter. Bei der Berührung entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der unbekannte Wagen vermutlich in Richtung Schulstraße unterwegs. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten Ermittler roten Fremdlack an dem beschädigten BMW fest. Von dem Verursacher aber fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gieboldehausen unter Telefon 05528/205840 entgegen.

