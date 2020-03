Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (122/2020) Unfallflucht in Duderstadt - Skoda Fabia beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Am Pferdeteich Dienstag, 24. März 2020, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Bei einer Unfallflucht in der Duderstädter Straße Am Pferdeteich ist am Dienstag (24.03.2020) an einem blauen Skoda Fabia ein Schaden in Höhe von vermutlich ca. 2.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der geschädigten Skoda-Fahrerin hatte sie ihr Fahrzeug gegen 08.00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Als sie gegen 16.00 Uhr zum Auto zurückkehrte, entdeckte sie die Beschädigungen an der vorderen rechten Fahrzeugseite.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05527/9801-0 bei der Polizei in Duderstadt zu melden.

