Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (120/2020) Laubenbrand am Ortsrand von Rittmarshausen - Ursache unklar

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Ortsteil Rittmarshausen, Mahneberg Sonntag, 22. März 2020, gegen 13.30 Uhr

RITTMARSHAUSEN (jk) - In einem Schrebergarten am Ortsrand von Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) ist am Sonntagnachmittag (22.03.20) eine auf dem Unterbau eines alten Bauwagen errichtete Gartenlaube in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Nachbar bemerkte das Feuer gegen 13.30 Uhr wählte den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Rittmarshausen rückte mit 15 Kameraden und zwei Löschfahrzeugen zur Brandbekämpfung an. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5.000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest. Das Polizeikommissariat Duderstadt hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

