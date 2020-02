Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Vorfahrt nicht beachtet - 13.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Ein aus Birkenau stammender Lkw-Fahrer missachtete am Montag kurz vor 19 Uhr in der Rhenaniastraße/Neckarauer Straße die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Audi Q2-Fahrers und löste die Karambolage aus. Der Autofahrer wie auch seine Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wollten sich ggfs. selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 13.000 Euro; der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell