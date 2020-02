Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Bike aus Garage entwendet

Mannheim (ots)

Ein E-Bike der Marke "Hercules Roberta Pro R 8" im Wert von mehreren tausend Euro, welches in einer verschlossenen Garage in der Pappelallee abgestellt war, stahlen in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag und Freitag bislang unbekannte Täter. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl am Sonntag und erstattete Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Er äußerte, dass ihm am vergangenen Donnerstag ein Lieferwagen mit RP-Kennzeichen auffiel, der mit zwei Personen in Arbeitskleidung besetzt war.

Zeugen, denen der Lieferwagen evtl. aufgefallen ist und Hinweise hierzu oder aber zum Diebstahl/Verbleib selbst geben können, werden gebeten, Kontakt mit den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, aufzunehmen.

