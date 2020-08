Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg -Enkeltrick sorgt für Schaden

Offenburg (ots)

Mehrere Anrufe von Telefonbetrügern gingen am Mittwochnachmittag bei Bürgerinnen und Bürgern im Bereich Offenburg ein. Dabei waren die unbekannten Täter in einem Fall erfolgreich. Als vermeintliches Patenkind meldete sich am Nachmittag eine unbekannte Frau bei einer 81-Jährigen im Stadtgebiet. Mit der Geschichte, dass sie nach einem Unfall Bargeld benötige, um ihren Gegner auszubezahlen und so den Führerschein nicht zu verlieren, hatte sie bei der älteren Dame Erfolg. Gegen 16:30 Uhr wurde durch eine unbekannte Frau ein Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich abgeholt.

Die Polizei weist darauf hin:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion

