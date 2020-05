Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei erkennt gesuchten "Schläger" im Kölner Hauptbahnhof; Festnahme!

In der zurückliegenden Nacht erkannten Bundespolizisten den gesuchten Straftäter sofort: Er hatte am 21.04.2020 zur Nachtzeit einen Mann im Kölner Hauptbahnhof niedergeschlagen und getreten. Die Polizisten nahmen den 36-Jährigen fest.

Ein sehr guter Fahndungserfolg für die Kölner Bundespolizei: Kurz nach 02:00 Uhr erkannten Beamte einen Mann wieder, der am 21.04.2020 einen 30-Jährigen niedergeschlagen und am Boden liegend weiterhin auf ihn eingetreten hatte. Der verletzte Mann gab eine Strafanzeige bei der Bundespolizei auf. Trotz eingehender Beratung weigerte er sich, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Einsatzkräfte der letzten Nacht hatten zur Tatzeit ebenfalls Dienst und eine Videoauswertung durchgeführt. Anhand von Fahndungsfotos wurde nunmehr der 36-jährige Schläger festgenommen. Der deutsche Tatverdächtige gab bei seiner Vernehmung die gefährliche Körperverletzung zu. Er wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Weiterhin identifizierten die Beamten in der letzten Nacht einen dazugehörigen Tatzeugen, der sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten muss.

