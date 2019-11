Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Navidiebstahl - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (28. November 2019) hat ein Mann ein Navigationsgerät aus einem Auto entwendet und ist geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 23:30 Uhr überraschte ein Zeuge den Täter in einem Auto auf der Florastraße. Dieser durchwühlte gerade das Fahrzeug, woraufhin der 36-Jährige ihn zur Rede stellte.

Das Kuriose: Der Dieb hatte auch noch das mobile Navigationsgerät aus dem Auto seiner Frau in der Hand, das sie ganz in der Nähe abgestellt hatte. Darauf angesprochen, flüchtete der Täter in Richtung Oppumer Straße. Der Zeuge verfolgte ihn zu Fuß, verlor ihn aber auf Höhe der Hardenbergstraße aus den Augen.

Der Dieb war 1,80-1,90m groß und hatte braune Haare. Er trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld, Telefon 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (886)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell