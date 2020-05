Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden für Sonntag 03.05.2020

Wiesbaden (ots)

1.Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und hohem Schaden Am Sonntag, 03.05.2020, um 01:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wiesbaden bei dem 6 Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt wurden. Eine 22 jährige Frau befuhr zusammen mit einer Beifahrerin und ihrem 2 jährigen Kind die Otto-Wels-Straße in Richtung Hermann-Kaiser-Straße. In Höhe der Hausnummer 66 kam sie nach links ab und stieß dort gegen 5 ordnungsgemäß geparkte Autos auf dem Mittelstreifen. Aufgrund der Wucht drehte sich das Fahrzeug und blieb entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. An allen Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die junge Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Feuerwehr musste unterstützen und ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro

2. Betäubungsmittel - und Waffenfund In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde durch Anwohner eine Ruhestörung im Bereich des Elsässer Platzes gemeldet. Die Örtlichkeit wurde durch die Polizei aufgesucht. In einem Kellerraum konnten 3 Personen festgestellt werden. die überlaut Musik hörten. Bei der Kontrolle der Personen konnten Betäubungsmittel, eine verbotene Schlagwaffe- und eine verbotene Luftpistole aufgefunden werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

3. Vandalismus - Sachbeschädigungen an Pkw Im Bereich der Daimlerstraße / Anne-Frank-Straße kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Im o. g. Bereich wurden, durch vermutlich 2 männl. Personen, mindestens 15 Pkw angegangen und diese an den Außenspiegeln oder an der Frontscheiben/Motorhaube beschädigt. Ein Zeuge konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: beide ca. 22 23 Jahre alt, 175-180 cm, normale Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkle/schwarze Kleidung, eine Person trug eine dunkle Basecap. Wer sachdienliche Hinweise zu den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Tel.-Nr. 0611-3452350 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Veitinger, PHK -KvD-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell