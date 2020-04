POL-WI-KvD: Mountainbiker nach Sturz schwer verletzt

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Naurod, Kellerskopf, "Sausulchweg" So., 26.04.2020, 14:15 Uhr

Am frühen Sonntagnachmittag stürzte auf dem Kellerskopf ein Mann mit seinem E-Mountainbike und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Unfallstelle lag in unwegsamen Gelände, weswegen neben Rettungswagen, Notarzt und Rettungshubschrauber auch ein Hubschrauber der Polizei mit zwei Höhenrettern an Bord zum Einsatz kam.

Der 62-jährige Wiesbadener unternahm auf dem E-MTB alleine eine Ausfahrt auf dem Kellerskopf und stürzte im Wald auf dem dortigen "Sausulchweg". Er erlitt hierbei schwere Kopfverletzungen und war zeitweise bewusstlos. Ein Spaziergänger fand den hilflosen Mann und verständigte über 112 den Rettungsdienst. Problematisch war zunächst die Lokalisierung der Unfallstelle, mithilfe des Handys des Helfers bekam die Rettungsleitstelle aber schließlich die geographischen Koordinaten. Da diese in recht unwegsamen Gelänge lagen, kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der zwei Höhenretter der Wiesbadener Feuerwehr an Bord nahm. Die Helikopterbesatzung machte den Verletzten schnell aus und setzte die Höhenretter mittels Seilwinde ab. Sie versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Notarztes, der von der Feuerwehr mit einem Geländefahrzeug zur Einsatzstelle gebracht werden musste. Eine Bergung aus der Luft war ob des Zustands des Mannes nicht möglich, weswegen er durch den Wald zu einer Lichtung gebracht wurde, wo ein Rettungshubschrauber gelandet war. Dieser transportierte den Mann dann in eine Klinik nach Mainz. Über seinen Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt, es darf jedoch vermutet werden, dass die Verletzungen erheblich schwerer aufgefallen wären, wenn der Mann keinen Helm getragen hätte.

