Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Arbeitsunfall - Gerüstbauer schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Heute Mittag kam es um 13.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall in der Friedrich-Ebert-Allee in Wiesbaden. Beim Abbau eines Baugerüstes stürzte ein Mitarbeiter ca. 6 Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Das Amt für Arbeitssicherheit und die Berufsgenossenschaft übernahmen die Untersuchungen am Unfallort. Der 59-jährige Gerüstbauer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

