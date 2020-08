Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisstenfahndung 66-jährige Esma Music aus Fulda vermisst

Fulda (ots)

Seit dem Nachmittag wird die 66-jährige Esma Music aus Fulda vermisst. Frau Music hielt sich heute in Dipperz Friesenhausen auf und ist vermutlich zu Fuß in Richtung Fulda gelaufen. Frau Music ist nicht in der Lage sich zu orintieren.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,72 groß, kräftig, südeuropäisches Erscheinungsbild - dunkle schulterlange Haare - bekleidet mit gelber Sportjacke

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person an die Polizei Fulda: tel: 0661 - 1050

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell