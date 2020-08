POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Am 22.08.2020 im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 11:05 Uhr wurde ein in der Badegasse gegenüber der Hausnummer 20 geparkter schwarzer Pkw BMW Kombi durch ein anderes Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle; der durch ihn entstandene Fremdschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Rotenburg erbeten.

Auffahrunfall

Rotenburg - Am 22.08.2020 um 22:45 Uhr ereignete sich in der Nürnberger Straße ein Auffahrunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro entstanden ist. Eine 56-jährige Frau aus Rotenburg und ein 34-jähriger Mann aus Bebra befuhren mit ihren Pkw in dieser Reihenfolge in Lispenhausen die Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 83 in Fahrtrichtung Bebra. In Höhe der Schulstraße bremste die Vorausfahrende ihr Fahrzeug ab, um in diese abzubiegen. Das bemerkte der ihr folgende Bebraer zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Parkender Pkw beschädigt

In der Zeit zwischen Samstag, 22.08.2020, 00.00 Uhr und 11.30 Uhr wurde in Tann, Wasserkuppenstraße, Höhe Hausnummer 13, ein geparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Golf Kombi. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Der Fahrer, der den Schaden an dem Fahrzeug verursacht hat, entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

