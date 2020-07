Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte beschädigen Bewässerungsschläuche am Sportplatz (11.07.2020)

Vöhrenbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die bereits in der Nacht von Freitag, 10. Juli auf Samstag, 11. Juli, beim Sportplatz in der Villinger Straße begangen wurde. Unbekannte beschädigten dort mehrere Schläuche der Sportplatz-Bewässerungsanlage. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Furtwangen, Tel. 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

