Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Markgrafenstraße 10 - Besetztes Mehrfamilienhaus geräumt (22.07.2020)

Konstanz (ots)

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Konstanz haben mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz am heutigen Mittwoch das seit Samstag besetzte Mehrfamilienhaus in der Markgrafenstraße geräumt. Nachdem der Eigentümer Strafantrag gegen die Besetzer gestellt hatte, wurde mit der Räumung des Objekts am frühen Mittwochmorgen begonnen. Im und vor dem Wohnhaus befanden sich mehrere Personen, gegen die unter anderem Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch eingeleitet werden.

