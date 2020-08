Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der A65

Hochdorf-Assenheim A65 (ots)

Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim befuhren am Sonntag Morgen gegen 04.00 Uhr die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In der Baustelle in Höhe von Hochdorf-Assenheim fiel den Polizisten aufgrund seiner Fahrweise ein Mercedes-Benz aus dem Saarland auf. Noch bevor das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zugeführt werden konnte, streifte der Fahrer die seitliche Begrenzung der Baustelle mit seinem Fahrzeug. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Atemalkoholkontrolle wurde eine Konzentration von 1,34 Promille gemessen, weshalb dem 42-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und das entsprechende Strafverfahren eigeleitet wurde. Da der Mann im Anschluss äußerte sich umbringen zu wollen, wurde er in eine Fachklinik verbracht.

