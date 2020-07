Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit 2,3 Promille Unfall verursacht: Festnahme nach Flucht dank Zeugenhinweisen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Mercedesfahrer, der nach einem Unfall in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Kasseler Innenstadt zunächst geflüchtet war, konnte dank der schnellen Mitteilung von zwei aufmerksamen Zeugen kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte der 34-jährige Mann aus Kassel offenbar alkoholisiert am Steuer seines Autos gesessen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille, weshalb er sich nun neben unerlaubten Entfernens vom Unfallort auch wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten muss.

Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr im "Königstor". Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte berichten, hatte der Mercedes beim Ausparken aus einer Parklücke einen vorbeifahrenden VW gestreift, an dessen Steuer ein 36-Jähriger aus Kassel saß. Ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, soll der Mann am Steuer Gas gegeben haben und davongefahren sein, während sich die auf den Unfall aufmerksam gewordenen Zeugen das Kennzeichen des flüchtenden Mercedes notierten. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizeibeamten dann zu dem 34-Jährigen, den sie kurze Zeit später in einem Kasseler Wohnhaus festnahmen. Auch sein geparktes Auto mit frischen Unfallschäden entdeckten sie in der Nähe des Hauses. Der Tatverdächtige musste die Polizisten auf das Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel