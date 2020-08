PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots)

Gestern Abend, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 32 Jahre alter Mann aus Hünstetten mit seinem Pkw die L3275 und bog an der Kreuzung bei der "Hühnerkirche" nach rechts auf die B417 in Richtung Wiesbaden ab. Beim Abbiegen geriet er zu weit nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 55 Jahre alten Mannes aus Hohenstein, der an der roten Ampel wartete. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 32-jährigen fest. Aus diesem Grunde wurde eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es kam während der Unfallaufnahme zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Idstein (Tel: 06126/93940) in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Münck, PHK und KvD

