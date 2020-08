PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Bad Schwalbach (ots)

(ert) Am Montag gegen 22:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die L 3027 von Niedernhausen-Oberjosbach kommend in Richtung Ehlhalten. In einer langgezogenen Linkskurve stürzte der 26-jährige Eppsteiner, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen ein Verkehrsschild. Trotz schnell eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer, sowie durchgeführte Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte, erlag der Motorradfahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2400EUR. Die Landstraße 3027 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt.

