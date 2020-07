PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zweijähriger Junge bei Fenstersturz verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2020, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Berndrother Straße in Heidenrod-Laufenselden zu einem Unfall, bei dem ein zweijähriger Junge schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel das Kind, vermutlich ohne Fremdeinwirkung, beim Spielen aus einem Fenster im 1. OG und zog sich eine Rippenfraktur zu. Aufgrund der unklaren Verletzungslage wurde der Junge mit dem Rettungshubschrauber in eine Wiesbadener Klinik geflogen. Die Mutter des Jungen erlitt einen Schock.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell