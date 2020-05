Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsschilder herausgerissen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vandalen haben in der Nacht zum Sonntag in der Lauterstraße zwei Verkehrsschilder beschädigt. Unbekannte rissen die Schilder aus ihrer Bodenverankerung. Dabei wurden auch Pflastersteine aus dem Boden gelöst. Die Schilder legten die Vandalen am Straßenrand ab. Zeugen, denen zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr Personen in der Lauterstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

