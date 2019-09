Polizei Korbach

POL-KB: Bromskirchen - Einbruch in Wohnhaus gescheitert, Beleuchtung ausgelöst

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Langelohstraße in Bromskirchen einzubrechen.

Der Täter hebelte eine Verbindungstür auf und gelangte so auf die Terrasse des Hauses. Dort endete sein Einbruchsversuch: Er löste über einen Bewegungsmelder die Außenbeleuchtung aus. Wahrscheinlich fühlte sich der Einbrecher dadurch gestört und flüchtete ohne Beute.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

