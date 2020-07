PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Verletzte bei Motrorradunfällen im Rheingau

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 10.00 Uhr,fuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 3272 von Johannisberg nach Geisenheim. In einer 90° Kurve rutschte aus bisher unbekannten Gründen das Hinterrad des Krades weg und der Fahrer kam zu Fall. Dieser wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Kurze Zeit später ereignete sich im Wispertal auf der L 3033 zwischen Lorch und Bad Schwalbach ebenfalls ein Motorradunfall, bei dem der Fahrer verletzt wurde. Zwei, in Kolonne fahrende Motorräder fuhren aufeinander. Das vorausfahrende Krad wollte nach links auf den Parkplatz Fußenwiese abbiegen, welches der dahinterfahrende Kradfahrer zu spät bemerkte. Die Kräder stießen zusammen, der 55-jährige auffahrende Kradfahrer stürzte und verletzte sich dabei. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und von dort nach ambulanter Behandlung entlassen. An den verunfallten Motorrädern enstanden leichte Sachschäden. La.

