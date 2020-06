Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter heben Gullideckel aus und legen sie auf die Fahrbahn

Wassenberg (ots)

Am 8. Juni (Montag), gegen 23.30 Uhr, befuhr eine Streifenbesatzung mit ihrem Dienstwagen die Roermonder Straße in Wassenberg. Nachdem sie an einem geparkten Pkw vorbeigefahren waren bemerkte der Fahrer einen Gullideckel auf der Fahrbahn. Diesen Deckel hatte zuvor jemand offenbar ausgehoben auf die Straße gelegt. Der Polizeibeamte konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr den Gullideckel, wodurch ein Schaden am Fahrzeug entstand. In unmittelbarer Nähe bemerkten die Beamten eine Person, die zu diesem Zeitpunkt einen anderen Gullideckel in den Händen hielt. Sie kontrollierten den jungen Mann und konfrontierten ihn mit der Tat, wobei er gegenüber den Beamten erheblichen Widerstand leistete. Da er zudem unter Alkoholeinfluss stand, nahmen sie den 19-jährigen Wassenberger bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nun muss er sich für seine Tat verantworten.

