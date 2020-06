Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Farbschmierereien in Holzhütte

Hückelhoven (ots)

Am Montag, 8. Juni, gegen 20 Uhr, stellten Beamte des Ordnungsamtes in einer Holzhütte an der Straße An Rommersmühle einen 34-jährigen Mann fest. Bei der Überprüfung gab er zu, in der Hütte am Wochenende mit einem Farbstift verschiedene Schmierereien an die Wände gekritzelt zu haben. Die dazu gerufenen Polizisten stellten bei der Anzeigenaufnahme zudem fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand, so dass er festgenommen wurde.

