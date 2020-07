PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Traktor ausgebrannt - ein Verletzter bei Löscharbeiten

Bad Schwalbach (ots)

Wenige 100 Meter nach einem Tankvorgang an einer Tankstelle bei Heidenrod-Kemel fing am Samstag, 18.07.2020 gegen 18:45, ein großer Traktor während der Fahrt auf der B260 Feuer. Bis zum Eintreffen der Feuerwehren aus Kemel, Laufenselden und Bad Schwalbach stand der Traktor mit angebautem Mähwerk im Vollbrand. Eine zufällig vorbeifahrender Zeuge wurde beim Versuch, den entstehenden Brand zu löschen, durch die explodierende Batterie leicht verletzt. Nach Behandlung seiner Brandverletzungen konnte er noch am Abend aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Traktor entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Brandursache waren möglicherweise kurz zuvor durchgeführte Reparaturarbeiten im Bereich des Zapfwellenantriebes. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B260 bis 21:30 Uhr zwischen Bad Schwalbach-Heimbach und Heidenrod-Kemel voll gesperrt werden. Boos, PHK und KvD

