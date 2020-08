Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Polizei kontrolliert Fahrradfahrer mit 2,27 Promille

Nienburg (ots)

(HAA) Zwei Polizeibeamte der Polizei in Nienburg staunten am Donnerstag, den 06.08.2020 nicht schlecht, als sie gegen 14:37 Uhr, mit ihrem Funkstreifenwagen an der Roten Ampel der Kreuzung Bachstraße/Berliner Ring warteten. In diesem Moment fuhr ein Mann auf seinem Fahrrad an den beiden vorbei. Er überfuhr die rote Ampel und querte die Bundesstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Die Polizeikommissare nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den schlangenlinienfahrenden Mann kurze Zeit später in der Kattriedestraße anhalten. Schon zu Beginn der Kontrolle schlug den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht - der 42-Jährige Mann aus Nienburg war mit 2,27 Promille unterwegs. Aufgrund des Wertes untersagten die Polizisten dem Nienburger die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad. Außerdem musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

