Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Trecker

Nienburg (ots)

(HAA) Am Donnerstag, den 06.08.2020, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der Bundestraße 209 und der Lichtenmoorer Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und dem Anhänger eines Treckers. Ein 72-jähriger Fahrer aus Heemsen wollte mit seinem Ford von der Bundesstraße in die Lichtenmoorer Straße abbiegen. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn in Richtung des Gegenverkehrs ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr dort ein 59-jähriger Mann, ebenfalls aus Heeßen, mit seinem Treckergespann. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und einem der Anhänger des Traktors. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings war das Fahrzeug des Rentners nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

