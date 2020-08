Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(HAA) Im Zeitraum von Mittwoch, den 05.08.2020, auf Donnerstag, den 06.08.2020, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 10:00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bollmannstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und warf eine Fensterscheibe des Hauses ein. Dadurch gelangte er in die Wohnräume. Der Einbrecher durchwühlte Schubladen und schien dabei zielgerichtet nach Wertsachen zu suchen. Ob etwas entwendet wurde, kann die Polizei bisher noch nicht sagen. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei in Nienburg unter 05221/97780 anzurufen. Im Zusammenhang mit den Einbrüchen weist die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg noch einmal auf ihr Angebot über Beratungen zum Thema Einbruchschutz hin.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell